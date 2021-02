Israels Normalität für Geimpfte: „Die Leute werden kommen wie verrückt“

Trügt der Schein?

Unscheinbar. Leicht in jedem Schwarz-Weiß-Drucker zu kopieren. Daher nur zusammen mit dem Personalausweis gültig. Aber wer soll das kontrollieren? Avi am Eingang wohl kaum: „Das bringt eine Warteschlange, in der will niemand stehen.“ Auch sein Chef meint: „Wir sind nicht die Polizei.“ Und die sagt: „Wir sind doch keine Türsteher.“

Ob „der Schein“ trügt, wird sich im Härtetest am Mittwoch zeigen: Denn dann startet der Purim-Karneval. Schon im letzten Jahr ein Viren-Beschleuniger wie einst Ischgl. Ein Fest nicht nur für orthodoxe Juden, die sich schon im Lockdown von den Regierungsverboten nicht in ihr Leben reinreden ließen. Selbst zu einem hohen Preis an Toten. Purim ist ein religiöses Fest, das selbst die Unfrömmsten unter den Säkularen feiern.