Vorbild Israel: Kanzler Kurz fordert Grünen Impfpass für EU

Ein ähnlicher Grüner Pass schwebt auch Bundeskanzler Sebastian Kurz für Europa vor. Mit solch einem Impfnachweis könne man "frei reisen, geschäftlich uneingeschränkt unterwegs sein, Urlaub machen und Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen und anderes endlich wieder genießen", sagte er im Vorfeld der am Donnerstagnachmittag beginnenden Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs. Ein Impfpass als eine Art Ticket zurück in ein normales Leben wird neben den Engpässen bei den Impfstoffdosen heute das am heißesten diskutierte Thema beim Gipfel sein.

Es brauche "einen Grünen Pass für jeden, der geimpft ist, oder gerade Corona hatte und dadurch immun ist, oder einen neuen Test gemacht hat", sagte Kurz. Er werde diesen Vorschlag beim EU-Gipfel einbringen und hoffe auf eine europäische Lösung. Sollte das nicht gelingen, werde man das Projekt "national angehen".

"Wir brauchen innerhalb der Europäischen Union die Reisefreiheit wieder zurück", betonte Kurz. Ein EU-weit geltender Grüner Pass könne "eine gute Basis dafür darstellen, dass wir ordentlich durch den Sommer kommen". Israel habe bereits ein ähnliches System, insofern "erwarte" er sich, "dass wir das auch in Europa umsetzen". Technisch sei es leicht machbar. Es solle eine digitale Lösung sein: jeder solle sich mit dem Handy ausweisen können.

Kanzler Kurz für europäischen Impfnachweis

Kurz reiht sich damit in die Riege der Regierungschefs von Griechenland, Portugal und Spanien ein, die schon seit Längerem vehement einen europäischen Impfnachweis einfordern. Bereits Ende Jänner wurden in Brüssel Richtlinien verabschiedet, wie so ein Impfnachweis technisch aussehen könnte – digital und in Papierform. Experten in Estland erarbeiten zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen Plan, bis Ende Mai soll er fertig sein. Einige skandinavische Länder legten mittlerweile schon selbst los: Schweden und Dänemark planen einen digitalen Impfpass bis zum Sommer.