Gähnende Leere in der Ewigen Stadt

Eine Gruppe, die momentan in Italien eine große Lücke hinterlässt, sind österreichische Touristen. Italien ist das beliebteste Urlaubsland der Österreicher – insbesondere auch in der Zeit nach Ostern. Doch von Österreich aus ist es derzeit besonders schwierig, nach Italien zu kommen. Für die Einreise benötigt man einen negativen Test vor der Einreise sowie einen nach der Einreise. Trotz der beiden Tests muss der Gast aus Österreich in jedem Fall 14 Tage in Quarantäne, bis er sich mit einem negativen Nachweis „freitesten“ kann. Die Verordnung ist der südafrikanischen Virusvariante geschuldet und gilt – von allen EU-Staaten – nur für Österreich.

Bei ihrem Besuch in Rom hat Europaministerin Karoline Edtstadler am Donnerstag gegenüber Tourismusminister Massimo Garavaglia deutlich gemacht, dass sich Österreich demnächst eine Lockerung erwartet. „Die aktuelle Regelung diskriminiert uns. Ich erwarte mir eine Lösung, die es ermöglicht, dass Österreicher in Italien Urlaub machen.“ Derzeit jedenfalls sei das „so gut wie unmöglich“, bedauert die Ministerin.