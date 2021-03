Sommerbuchungen liegen 80 Prozent unter dem Niveau von 2019

Was für deutsche Urlauber eine Erleichterung ist, bringt deutsche Hoteliersvertreter auf die Barrikaden. Denn während ihre Landsleute nun die Koffer packen, um Ostern auf „Malle“ zu verbringen, gilt für deutsche Hoteliers weiter das Beherbergungsverbot. Was Vermieter auf die sprichwörtliche Palme bringt, scheint für TUI-Deutschland das große Geschäft. Der Konzern kündigt an, das Angebot für die Osterferien zu verdoppeln und damit mehr als 300 Hin- und Rückflüge ab Deutschland aufzulegen. In der Branche sorgt das auch für Naserümpfen. Konkurrenten wollen die Ankündigung auch als Beruhigungspille an geplagte TUI-Aktionäre verstehen, die zuletzt vor allem von den staatlichen Hilfen und den leeren Kassen beim Reisekonzern lesen mussten. Man müsse jetzt abwarten, wie viele Maschinen tatsächlich nach Mallorca abheben. Ist die Nachfrage wirklich so groß, werden auch Mitbewerber für Angebote sorgen.

In Österreich bereiten sich Veranstalter derweil auf den Sommer vor. Die Reiselust ist ungebrochen, denn viele wollen im Vorjahr versäumte Urlaube nachholen. Von Normalität kann aber keine Rede sein, sagt auch Fast. „Im Vergleich zum letzten normalen Sommer, also 2019, liegen die Buchungen um bis zu 80 Prozent hinter dem Vergleichszeitraum.“