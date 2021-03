Mit Grünem Pass ab April zurück in die Normalität

Österreich will ganz vorne dabei sein, wenn eine Art europäischer Gesundheitspass seinen Bürgern das Reisen wieder erleichtern soll. Bereits in den kommenden Tagen will die Regierung in Wien die rechtlichen Grundlagen dafür schaffen, gab Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gestern bekannt. Ab April könnte solch ein Grüner Pass in Österreich erstmals gezückt werden.

Sinn macht so ein Freibrief ins Post-Corona-Leben aber nur, wenn er auch in allen anderen EU-Staaten gilt. Die EU-Kommission legte deshalb am Mittwoch in Brüssel ihren Plan für einen „Digitalen Grünen Nachweis“ vor.