Tourismusbranche hofft auf Grünen Corona-Pass für freies Reisen

Die Coronapandemie hat im Tourismus zu den massivsten Einbußen in seiner Geschichte geführt und Österreich bei den Nächtigungen um fast 50 Jahre zurückgeworfen. Die Hoffnung der Branche ruht nun auf dem "Grünen Pass", also einem digitalen Impfnachweis auf dem Handy, mit dem unter anderem das Reisen wieder möglich sein soll. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will diesen Pass nach israelischem Vorbild am EU-Gipfel auch für Europa anpreisen.

"Hoffentlich kommt das", sagte die Chefin der Österreich Werbung (ÖW), Petra Stolba, am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz. Grundsätzlich sei es wichtig, dass Reisen so einfach wie möglich gemacht werde. Es würde schon auch ohne einen solchen Pass gehen, aber "mühsamer", wie Stolba auf Nachfrage einräumte. Doch digitale Testnachweise oder Impfnachweise würden "uns das Leben erleichtern", so Stolba.

In Israel dürfen die Menschen mit einem Grünen Pass unter anderem wieder Fitnessstudios, Hotels, Theater oder Sportereignisse besuchen. Auch das Reisen ist damit wieder möglich, Griechenland und Zypern haben Abkommen geschlossen, wonach geimpfte israelische Bürger ab Mitte März wieder ohne Quarantäne in die beiden südosteuropäischen Länder einreisen und urlauben dürfen.