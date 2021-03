Sommertourismus wird auf die Probe gestellt

Es wird wohl der herausforderndste Sommer in der Geschichte des Ausflugstourismus in Niederösterreich. Weil Corona-bedingt hinter den Auslandsurlauben noch ein riesiges Fragezeichen steht, rechnen Touristiker mit einem noch größeren Ansturm auf die beliebten Ausflugsgebiete als im vergangenen Sommer. Da auch Angst vor den epidemiologischen Gefahren mitspielt, sind bereits jetzt die Vorbereitungen für eine sichere Saison voll angelaufen. Zu tun gibt es genug. Jedes noch so kleine Freibad, Museum, jeder Erlebnispark oder Tiergarten und nicht zuletzt jede Seilbahn sollte – zur optimalen Besucherlenkung – möglichst online buchbar und kontaktlos betretbar sein. Dahinter steckt allerdings noch eine riesige logistische Hürde.

1.600 NÖ-Beherbergungsbetriebe wollen im Sommer eine willkommene Alternative zum Cluburlaub in Griechenland, den Sehenswürdigkeiten in Rom oder einem Strandspaziergang an der Adria bieten. Dass die Nachfrage riesig sein wird, hat der Corona-Sommer 2020 schon deutlich vor Augen geführt. Der August brachte das beste Nächtigungsergebnis bei Inlandsgästen seit Beginn der Aufzeichnungen 1992 (plus 10.900 Nächtigungen).