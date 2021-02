NÖ: Tourismus brach 2020 ein, aber es gibt auch Pluspunkte

Tourismus. Aufregend, unsicher, anspruchsvoll – mit diesen drei Worten fasst Astrid Klinglhuber-Berger, Betreiberin des Hotels Klinglhuber in Krems, das vergangene Jahr zusammen. „Es war jedes Mal sehr deprimierend, als wir wieder schließen mussten“, sagt sie im Gespräch mit dem KURIER.

Momentan sei in ihrem Hotel ganz wenig los, da Firmen aus Unsicherheit keine Seminare abhalten würden. „Vereinzelt kommen wenige Geschäftsreisende. Das ist anders als im ersten Lockdown“, meint die Hotel-Betreiberin, für die es aber nicht das ganze Vorjahr so still war, wie derzeit.

Die Nächtigungsbilanz für 2020 zeigt zwar in Niederösterreich wenig überraschend ein Minus von 40 Prozent – das entspricht knapp 3,1 Millionen Nächtigungen weniger als im Jahr 2019. Aber der August des vergangenen Jahres war überhaupt der beste Monat seit 1992, was die Nächtigungszahlen von Inlandstouristen betrifft.