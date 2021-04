Burgenland „Lage auf Intensivstationen spitzt sich zu“

„Die Situation auf den Intensivstationen hat sich in der Wochenmitte wieder zugespitzt“, erklärt Primar Herbert Gruber, Intensivkoordinator des Landes Burgenland und Vorstand der Intensivmedizin in Oberwart und Güssing. Am Mittwochnachmittag wurden 80 Covid-19 Patienten in den burgenländischen Krankenhäusern betreut, 22 lagen auf der Intensivstation. „Wir spüren jetzt den Peak der Inzidenzzahlen von Ende März“, sagt ein Sprecher der Krankenanstaltengesellschaft Krages. Die Auslastung der für Covid-19 reservierten Intensivbetten liege bei 80 Prozent.

„Derzeit sind rund 80 Covid-Fälle auf den Normalstationen, davon werden unserer Erfahrung nach rund 25 Prozent auf der Intensivstation landen“, sagt Gruber. Die nächsten Wochen bleiben für alle Intensivstationen im Land eine herausfordernde Zeit.