Corona-Intensivpfleger über den Abschied hinter Glaswänden

Abschied nehmen durch eine Glaswand

„Da ging vieles über Videotelefonie. Das ist aber nicht dasselbe“, sagt Gamsjäger. Jetzt lässt man die Angehörigen von Covid-Patienten zwar auf die Intensivstation kommen, sie dürfen dann aber meist nur vor den Glaswänden stehen und den Patienten „zuwinken“, schildert der Pfleger.

Das wird auch dann so gemacht, wenn die Menschen Abschied nehmen müssen: „Wir sind diejenigen, die dann drinnen sind, hinter den Glaswänden. Wir halten die Hände der Patienten, während sie sterben. Die Angehörigen stehen auf der anderen Seite der Scheibe und können nichts tun“. Was man auf einer Intensivstation erlebt, das könne man sich als Außenstehender nicht vorstellen, sagt Gamsjäger. „Meine Kolleginnen und Kollegen sind die einzigen, die all das hier wirklich verstehen.“

Die Arbeit als Intensivkrankenpfleger hat Gamsjäger verändert. In vielen Situationen reagiere er jetzt sehr abgebrüht, meint er: „Ein gebrochenes Bein oder eine blutende Wunde an der Stirn, das bringt mich nicht mehr aus der Ruhe. Da bin ich ein bisschen abgestumpft. Ob das nun gut oder schlecht ist, weiß ich nicht“. Andere Dinge im Leben nehme er hingegen nicht mehr so locker wie früher, sagt der Intensivkrankenpfleger.

Er denke viel über den Tod nach, sowohl den eigenen als auch jenen anderer, und bei einigen Dingen sei er sehr vorsichtig geworden. „Wenn ich jetzt den fünften Mopedfahrer hier liegen habe, denke ich natürlich zweimal drüber nach, ob einer meiner Söhne mal den Mopedführerschein machen soll oder nicht. Da bin ich ängstlicher geworden.“