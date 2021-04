Corona-Infektion im Spital St. Pölten: "Mein Vater kam im Sarg heim"

Valide Daten, wie viele Menschen in Krankenhäusern an Covid-19 erkranken, gibt es nicht. „Grundsätzlich besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Meldung von nosokomialen Infektionen, also jenen, die während eines Aufenthaltes in einem Klinikum auftreten. So auch nicht für Covid-19-Fälle“, sagt ein Sprecher der Landesgesundheitsagentur NÖ.

Hygieneteam

Die Österreichische Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat sich mit Patientenanwalt Bachinger aber auf eine Definition geeinigt, um eine Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen: Wird ein Patient, der bei Aufnahme PCR-negativ war, 96 Stunden nach der Aufnahme im Klinikum positiv getestet, so wird dies als Infektion während des Aufenthaltes gewertet. Sollte dies der Fall sein, so erfolge eine strenge Prüfung durch das Hygieneteam des Hauses, heißt es.