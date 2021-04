Covid-Intensivpatient: "Da ist jeden Tag einer an Corona gestorben"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Müde sitzt das Ehepaar Goriup in der Küche, endlich wieder mit dem Enkel auf dem Schoss. Die beiden haben eine Odyssee hinter sich und sind erst am Vortag von einem vierwöchigen Reha-Aufenthalt zurückgekommen. Sie haben sich im Herbst mit dem Virus infiziert und sind immer noch gezeichnet.

„Mittlerweile bin ich zu 80 Prozent wieder hergestellt“, sagt Armin Goriup, der mit seiner Frau in Furth bei Göttweig in Niederösterreich lebt. Wie die ganze Geschichte begann, könne sie jedoch besser erzählen: „Denn vieles habe ich nicht mehr mitbekommen.“