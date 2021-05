Was gilt vor dem 19. Mai?



Die aktuellen Maßnahmen bleiben aufrecht. Wien und Niederösterreich beenden mit Montag, 3. Mai, den derzeit andauernden harten Lockdown

Was gilt ab 19. Mai?



Es erfolgen bundesweite Lockerungen. Es gibt keine nächtliche Ausgangssperre mehr. Im Freien sind Treffen von max. zehn Personen möglich, drinnen von max. vier Erwachsenen (plus Kinder). Zwischen 22 und 5 Uhr sind Treffen von max. vier Erwachsenen (plus Kinder) erlaubt – drinnen und draußen.

Die Länder können selbstständig Verschärfungen der Maßnahmen vornehmen

Was gilt in der Gastro?



Beim Betreten muss ein negativer Test, ein Impfzertifikat oder eine Bestätigung über eine durchgemachte Krankheit gezeigt werden. Abseits des Tisches gilt FFP2-Maskenpflicht. In Innenbereichen dürfen pro Tisch maximal vier Erwachsene (plus Kinder) sitzen. Im Freien dürfen zehn Erwachsene an einem Tisch sitzen. Zwischen den Tischen müssen mindestens zwei Meter Abstand eingehalten werden. Gäste müssen sich registrieren. Thekenbetrieb

ist indoor nicht erlaubt

Was gilt bei der Einreise?



Länder werden in Ampelfarben eingeteilt. Aus Ländern, die grün, gelb und orange sind,

ist eine freie Einreise möglich. Ab der Kategorie rot ist die Einreise für negativ Getestete, Genesene oder Geimpfte erlaubt, alle anderen müssen in Quarantäne. Einreisende

aus dunkelroten Ländern müssen in Quarantäne