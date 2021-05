Bye Bye, Pandemie, im Mai?

Bis zum Sommer sollen bundesweit weitere Lockerungen erfolgen. Das hängt allerdings davon ab, ob alles gut geht und das Infektionsgeschehen trotz Öffnung unter Kontrolle bleibt. Experten wie Mathematiker Peter Klimek hatten sich im KURIER zuletzt optimistisch gezeigt, dass mit den steigenden Temperaturen die Zahl der täglichen Neuinfektionen abnehmen werde.

Weiterhin Sorgen bereitet die Ausbreitung von Virusmutationen. Am Donnerstag wurde erstmals in Österreich (Salzburg) eine Infektion nachgewiesen, bei der es sich um die in Indien grassierende Variante handelt.