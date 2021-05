Wann war die letzte Party, auf der du warst?

Die letzte "Party", auf der ich war, war am Sonntag, also vor 4 Tagen. Party unter Anführungszeichen, weil es eine Open-Air-Veranstaltung in einer Bar in der Nähe vom Strand war und wir an einem Tisch gesessen sind – mit relativ viel Abstand zu anderen. Danach hätte es noch die Möglichkeit gegeben nach drinnen auf die Tanzfläche zu gehen, wo man ab Mitternacht dann richtig hätte feiern können. Dafür waren wir aber einerseits zu müde, weil wir nach den Lockdowns es einfach nicht mehr gewohnt sind auszugehen. Und auf der anderen Seite versuchen wir, obwohl wir geimpft sind, den engen Kontakt zu anderen Menschen weiterhin zu meiden.

So denken hier aber die wenigsten, es fühlt sich in Israel so an, als wäre der „Grüne Pass“ die Freikarte zu einem normalen Leben. Vor allem wenn man in Tel Aviv lebt, könnte man wirklich jeden Tag auf eine andere stark besuchte Party gehen, ob Out- oder Indoor, hier stehen einem geimpften Menschen alle Möglichkeiten offen.

Hast du während der Lockdowns auch mal deine Freunde getroffen?

Während des Lockdowns haben wir uns sehr streng an die Regeln gehalten und wir hatten das Gefühl, dass die breite Masse sehr bemüht ist sich an alle Abstandsregeln zu halten, außerdem würde sagen, dass sich “auf der Straße” mehr als 95% der Leute an das Masken Mandat gehalten haben. Freunde haben wir während des Lockdowns keine getroffen.

Wir haben eine sehr liebe Gastfamilie, zu der wir normalerweise jeden Freitag zu einem Sabbat-Dinner eingeladen sind, auch darauf mussten wir leider verzichten. Ab und zu haben sie uns trotzdem ihre Köstlichkeiten in Tupperwares vorbei gebracht, worüber wir sehr dankbar waren. Es ist uns in solchen Situationen sehr schwer gefallen keine Umarmungen als Dankeschön zu vergeben.

Wie war es - nach der Öffnung - wieder ohne Maske und Abstand zusammenzukommen?

Als der Lockdown vorbei war, durften wir zwar wieder zu unserer Gastfamilie und zum Strand, die Situation war aber trotzdem noch etwas angespannt und sonst hatte auch noch nichts offen. Als wir dann aber, wie der Großteil der Bevölkerung, unsere beiden Impfungen bekommen haben, hat sich sehr viel verändert. Seitdem sind viel mehr Menschen unterwegs und die Stadt wirkt so viel belebter.

Das Leben an sich fühlt sich mittlerweile wieder so normal an, bis auf die Masken, die man noch in Geschäften und Supermärkten tragen muss. Seit der Impfung, der wir übrigens Anfangs auch sehr skeptisch entgegengetreten sind, fühlen wir uns viel sicherer im Umgang mit anderen Menschen.

Hat es sich sofort genauso angefühlt wie immer oder hast du ein bisschen gezögert?

Wir sind natürlich nach wie vor vorsichtig, trotzdem hat sich viel verändert. Seit ca. einer Woche ist man z.B. nicht mehr verpflichtet draußen Maske zu tragen und das macht sich sehr stark bemerkbar. In Bars, Clubs und Restaurants sieht man wirklich kaum mehr Masken und wenn, werden sie meistens am Kinn getragen, auch von den Angestellten, und das scheint keinen weiter zu stören.

Aber ich darf jetzt sogar die Basketballspiele meines Mannes (Profibasketballer) live miterleben und dafür bin ich sehr dankbar.

Jetzt öffnen die Nachtclubs wieder. Wirst du demnächst einen besuchen?

Voll gepackte Clubs werden wir dennoch weiterhin meiden, das wunderschöne Wetter hier in Tel Aviv erlaubt uns eine entspannte Strandbar mit toller Musik als “Party” Alternative zu wählen, aber wenn ich ehrlich bin, war uns das auch vor Corona schon lieber! Es ist fast wie in alten Zeiten!