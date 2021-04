Israel sperrt auf und feiert fast ungehemmt

Auch die Mindestzahl für Gruppen in geschlossenen Räumen wurde angehoben. Sie richtet sich in Zukunft an der Größe der Räumlichkeiten. „An unseren Tischen im Saal können jetzt wieder jeweils zwei Personen mit Mundschutz sitzen“, erklärte der Besitzer eines Clubs und Restaurants, in dem Tanzabende und auch Live-Vorstellungen von Künstlern stattfinden. Auch Getränke und Speisen dürfen wieder serviert werden. An der freien Luft ist das Tragen von Masken schon seit drei Wochen nicht mehr Pflicht.

Selbstregulierung

Wer ist verantwortlich für die Einhaltung dieser Auflagen? Die Inhaber der Geschäfte selbst oder die Träger der Einrichtungen. Sie müssen sich schriftlich verpflichten. Das Ordnungsamt kann zu Stichproben-Kontrollen auftauchen. Oder auch nicht. "In unserem kleinen Supermarkt an der Ecke haben sie die Trennwände vor den Kassen wieder abgeschraubt. Die stören da aber auch echt“, berichtete eine Hausfrau im Radio über ihre ersten Erfahrungen. Der offizielle Sprachgebrauch nennt das "Selbstregulierung“.

Strenge Kontrollen am Flughafen

Gesundheitsexperten nehmen daher eine Wartehaltung ein: „Wir beobachten und können ständig eingreifen“, erklärte Prof. Nachman Ash, der Corona-Beauftragte der Regierung. Was er am Flughafen auch schon tat. Hier wurden die Auflagen für Ein- und Ausreisen wieder verschärft, nachdem die indische Mutation des Corona-Virus einsickern konnte. Sie wurde schon an zwei Schulen im Lande aufgespürt. Ash: "Sobald die US-Gesundheitsbehörde die Impfung auch für Minderjährige freigibt, werden auch sie geimpft.“

Bei aller Vorsicht: Israel öffnet sich. "Dank der Impfungen“, bestätigte den Trend Vize-Gesundheitsminister Joav Kisch. In drei bis fünf Wochen könnten auch die letzten Binnen-Beschränkungen Vergangenheit sein. „Zumindest schließen wir das nicht aus.“