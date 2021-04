Fliegende Intensivstation verlegte schon 16 Corona-Patienten

Die Intensivstationen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind coronabedingt am Limit oder bereits darüber. Wenn Betten in bestimmten Krankenhäusern (wie seit Tagen) knapp werden, müssen vermehrt Covid-19-Patienten aus betroffenen Regionen in andere Spitäler verlegt werden – meistens mit dem Intensivtransporthubschrauber (ITH) der ÖAMTC-Flugrettung. 16 solcher Überstellungsflüge mit Covid-Erkrankten in meist lebensbedrohlichem Zustand haben seit Jahresbeginn bereits stattgefunden, die Tendenz ist speziell dieser Tage stark steigend, heißt es auf Anfrage des KURIER bei der Flugrettung.

Für Überstellungen installiert

1999 wurde der ITH als fliegende Intensivstation vor allem für heikle Transporte und Überstellungen für Ostösterreich in Wiener Neustadt (NÖ) stationiert. Seit der Corona-Krise wird die Maschine speziell auch für die besonders herausfordernden Transporte von Covid-Intensivpatienten eingesetzt. Der gelbe Helikopter hebt vor allem dann ab, wenn das freie Ersatzbett nicht gerade um die Ecke ist und „der bodengebundene Transport durch weite Distanzen und die lange Dauer für den Patienten nicht möglich ist“, erklärt der Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, Gerhard Kraxner. Der Intensivtransporthubschrauber bewährt sich besonders bundeslandübergreifend wegen seiner kurzen Einsatzzeiten und der medizinischen Ausstattung für die heiklen Überstellungen, erklärt der leitende ITH-Flugretter, Thomas Wagner.