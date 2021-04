Intensivmediziner: "Sind aus zweiter Welle nie wirklich herausgekommen"

Für den Leiter der Covid-Intensivstation am Wiener AKH, Thomas Staudinger, ist an ein Aufsperren im Osten überhaupt noch nicht zu denken. „Aus meiner Sicht ist es begrüßenswert, dass in Wien eine Öffnung voraussichtlich nicht zur Diskussion steht. Wir müssen erstmal schauen, dass wir aus der Situation raus kommen", sagt Staudinger im Ö1-Morgenjournal. "Maßnahmen brauchen mindestens zwei Wochen und meistens noch länger, um auf den Intensivstationen einen Effekt zu zeigen."

"Intensivmedizin seit Herbst nicht entlastet"

"Wir sind ja aus der sogenannten zweiten Welle nie wirklich rausgekommen. Zumindest nicht in Ostösterreich. Es war seit Herbst nie so, dass die Intensivmedizin wirklich entlastet war. Und auf diesem relativ hohen Niveau haben wir jetzt die zusätzlichen Patienten auf den Stationen und das macht es jetzt so prekär", schildert der Intensivmediziner die Situation.