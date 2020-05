Der Luftkampf um die Flugrettung spitzt sich zu

21:9 bei der Zahl der Standorte

Lange Geschichte. Der ÖAMTC ist der Platzhirsch in Sachen Flugrettung in Österreich. Der Grundstein wurde 1983 mit dem ersten Helikopter „Christophorus 1“ in Innsbruck gelegt, noch im selben Jahr startete der C2 am Standort Krems in NÖ. Mittlerweile zählt die Flotte 21 Notarzthubschrauberstützpunkte. 17 Ganzjahresstandorte werden im Winter zusätzlich durch drei saisonale „Alpin“-Basen entlastet. Ein weiterer Hubschrauber ist nur in der Sommerzeit im steirischen Niederöblarn (Christophorus 99) stationiert.

Dem Gegenüber stehen neun Standorte der Martin-Flugrettung von Heli-Austria. Drei davon in Salzburg, vier in Tirol und jeweils einer in OÖ und NÖ. Die Flugrettung des ÖAMTC schrieb 2019 mit 18.921 Flügen einen Einsatzrekord. Das waren rund 500 Flüge mehr als im Jahr zuvor. Am häufigsten muss wegen internistischer und neurologischer Notfälle ausgerückt werden. Durchschnittlich 52-mal pro Tag wurden die gelben Hubschrauber alarmiert. Die Zahl der nächtlichen Einsätze stieg auf 870 an.

Upgrade

Im April hat der ÖAMTC durch ein umfassendes Upgrade begonnen, seine Eurocopter-135-Maschinen auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. So werden unter anderem die Hauptrotorblätter, das Hauptgetriebe, das Höhenleitwerk sowie einige Cockpitinstrumente ausgetauscht. Vier Techniker arbeiten dafür rund acht Wochen an einer Maschine. In Summe investiert die Flugrettung rund 650.000 Euro in die Modernisierung jedes einzelnen Helikopters.