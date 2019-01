Flugrettung C16 hob 2018 mehr als 1000 Mal ab

Der in Oberwart stationierte Notarzthubschrauber Christophorus 16 wurde im vergangenen Jahr insgesamt 1096-mal alarmiert, um Menschen in Not zu helfen. Wie in den Jahren zuvor waren auch 2018 internistische Notfälle mit rund 45 Prozent aller Einsätze der häufigste Grund für die Alarmierungen von Christophorus 16.

Mit etwas Abstand folgen Einsätze nach Unfällen, die sich in der Freizeit, bei der Arbeit, in der Schule oder im Umfeld des eigenen Hauses ereignet haben. Knapp acht Prozent der Einsätze erfolgten nach Unfällen im Straßenverkehr.