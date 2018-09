ÖAMTC und ARBÖ: Kampf um die Rettungshubschrauber

Auf den ersten Blick ist es ein Kampf David gegen Goliath. Die einen haben zwei Standorte, die anderen 16. Dass ausgerechnet nun der kleinere Anbieter in der Steiermark eigentlich in der Favoritenrolle zu sein scheint, lässt die Nerven blank liegen. Überall heißt es lapidar, dass es höchstens nur einen minimalen Kommentar gibt. „Es ist ein ziemliches Politikum“, ist allerorts zu hören. Und die Entscheidung wird Auswirkungen auf den gesamten Notarzthubschrauber-Markt in Österreich haben.

Ausgangspunkt ist, dass das Land Steiermark einen dritten Standort im Land haben möchte – irgendwo zwischen Spielberg und Bruck an der Mur. Nachtflugtauglich muss der Hubschrauber sein, hieß es in der Ausschreibung im März. Man wolle eine 24-Stunden-Versorgung. Das traf zunächst nur auf einen Hubschrauber zu – den „Christophorus“ des ÖAMTC. Dieser kann nachgerüstet werden und ist etwa in Niederösterreich schon während der Nacht im Einsatz. Er passte also perfekt zu den genannten Bedürfnissen in der Ausschreibung. Und der ÖAMTC betreibt schon zwei Standorte in der Steiermark. Es schien alles gelaufen zu sein.