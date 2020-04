Luftkampf um die Flugrettung in NÖ und Wien

Der Salzburger Unternehmer Roy Knaus bringt heftige Turbulenzen ins Flugrettungsgeschäft in Ostösterreich. Seit Montag, 9 Uhr, macht Knaus mit seinem neuen Flugrettungsstützpunkt „Martin 5“ im nö. Bad Vöslau (Bezirk Baden) dem Platzhirschen ÖAMTC Konkurrenz am heiß umkämpften Himmel über Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Knaus will den Gelben Engeln, wie die Christophorus-Flotte des Autofahrerclubs genannt wird, die Flügel stutzen und ihnen den Flugrettungsvertrag in Wien streitig machen. Aber auch ein Engagement im Burgenland, wo Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) sein eigenes Flugrettungsprojekt starten will, ist denkbar. Strategisch hat sich Knaus mit seiner Heli-Austria deshalb schon einmal am Flugplatz Bad Vöslau in Stellung gebracht.

Störfaktor

Beim ÖAMTC stößt der plötzliche Vorstoß in den östlichen Luftraum freilich auf wenig Gegenliebe. „Es besteht absolut keine Notwendigkeit und ist auch völlig ungeeignet, weil wir ein gut funktionierendes System haben. Ein weiterer Hubschrauber ist ein Störfaktor“, macht der Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, Reinhard Kraxner, kein Hehl aus seiner Abneigung gegen die rot lackierte Konkurrenz. Und diese hat viel vor. „Da wir vor zwei Jahren die Flugschule in Bad Vöslau gekauft haben, wollten wir unser Know-how auch in der Flugrettung einsetzen und einen Standort im Osten eröffnen und dieses Engagement dann durch eine Bewerbung in Wien erweitern. Dafür benötigt es aber auch die Anerkennung als Rettungsorganisation und einen Standort in Wien. Und das wird sich für die heurige Ausschreibung wohl nicht mehr ausgehen“, so Knaus auf Anfrage des KURIER.