Hofer mahnt Kickl zum Tragen einer FFP2-Maske

Wie berichtet, hat die Weigerung mehrerer FPÖ-Parlamentarier, im Plenum und auf den Gängen des Hohen Hauses eine Schutzmaske zu tragen, zu einer Sonderpräsidiale geführt. Parlamentsmitarbeiter hatten sich beschwert und diesbezügliche Sorgen deponiert. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka will das Tragen von FFP2-Masken nun im gesamten Parlament vorschreiben. Abgeordnete, die dies ignorieren, haben aber künftig keine Sanktionen zu befürchten. Denn die Regelung kommt nur in die Hausordnung, nicht in die Geschäftsordnung des Parlaments.

FPÖ-Chef Norbert Hofer - er ist auch Dritter Präsident des Nationalrats - kann mit der Haltung seines Klubobmanns offenkundig wenig anfangen. Auf Twitter ging Hofer am Mittwoch auf Distanz zu Herbert Kickl: "Das freie Mandat erlaubt es, sich im Parlament der Hausordnung zu entziehen. Wer das tut, stellt sich aber in einer Selbstüberhöhung über alle Menschen, die sich an Regeln halten müssen."