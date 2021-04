Portugiesen genießen neue Freiheiten durch Corona-Entspannung

Der nationale Kraftakt zeigte jedoch Wirkung. Jetzt atmen die Portugiesen wieder auf. Läuft alles weiter so gut wie erhofft, dann sollen Mitte April Kinos und Theater ihre Tore wieder öffnen dürfen. Und Anfang Mai Restaurants und Cafés auch in den Innenräumen bis zu sechs Gäste an einem Tisch bewirten dürfen. Auch weitere Lockerungen und Freiheiten sollen im Mai folgen.

Achtsam bleiben

Aber Präsident Marcelo Rebelo de Sousa mahnt dennoch, "achtsam" zu sein: "In vielen Ländern in Europa steigen die Zahlen, in vielen herrscht weiterhin ein harter Lockdown und man spricht von der vierten Welle", sagt er und hämmert seinen Landsleuten die Abstandsregeln und das Masken-Tragen ein: "Wir müssen alles daran setzen, die vierte Welle zu verhindern."

Ein eigenes Ampelsystem soll dabei helfen. Die knapp 20 Gemeinden, die nach Ostern eine Inzidenz von über 60 hatten, stehen besonders unter Beobachtung: Bleibt der Wert in den nächsten zwei Wochen dort so hoch, dann gibt es dort keine weiteren Lockerungsschritte.