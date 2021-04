Polen: Die Covid-19-Katastrophe ist da

Das Gesundheitsministerium in Warschau musste am Donnerstag einen traurigen Rekord bekannt geben: Binnen eines Tages meldeten die polnischen Behörden 954 Covid-Todesopfer. Das ist nicht nur der höchste Wert heuer, sondern überhaupt seit Beginn der Pandemie in dem osteuropäischen Land.

Ein Sprecher des Ministeriums relativierte zwar die Zahl etwas, weil 350 davon schon am Osterwochenende gestorben und "nachgemeldet" worden seien. Aber man dürfe sich nichts vormachen: „Wir müssen sicherlich mit einem steigenden Trend bei den Todesfällen rechnen.“ Für diese Prognose reiche ein Blick in die überfüllten Spitäler und auf die wachsende Zahl der Covid-Patienten mit schweren Verläufen. Das Gesundheitssystem könne bald an seine Grenzen stoßen, warnte der Sprecher.