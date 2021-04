Die Sehnsucht der Auslandsösterreicher nach der Heimat

Finnland: Viele Empfehlungen, kaum Vorschriften

„Eher friert die Hölle zu“, sagt Daniela Sulz, „als dass in Finnland die Kindergärten schließen.“ Die 35-jährige Weinviertlerin ist davon direkt betroffen, sie arbeitet in einem deutschsprachigen Kindergarten in Helsinki. Maske muss sie auch im Innenraum tragen, die Bildungseinrichtungen sind damit aber die Ausnahme im hohen Norden. „Erst seit Kurzem gibt’s die Tragepflicht in den Öffis“, sagt Sulz, die seit mehr als sieben Jahren in Finnland lebt.

Generell gebe es in dem liberalen Land vor allem sehr viele Empfehlungen, wie man sich während der Pandemie verhalten soll. „Die Regierung legt sehr viel Wert darauf, nur etwas zu beschließen, was wirklich verfassungskonform ist.“