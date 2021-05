Indische Virus-Variante: Testpflicht und Quarantäne für Einreisende

Am Freitag wurde der erste Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion mit der indischen Virusvariante in Österreich bekannt, seitdem häufen sich die Meldungen zu Verdachtsfällen. Insgesamt fünf gibt es derzeit in Salzburg und im Burgenland. Die genauen Sequenzierung stehen noch aus.

Erste Betroffene war eine im Flachgau lebende Inderin, die vorige Woche nach einem Heimataufenthalt nach Salzburg zurückgekehrt war.

Für Indien gelten seit Donnerstag massive Einreisebeschränkungen. Direktflüge aus dem Land dürfen nicht landen, und einreisen dürfen nur Personen mit einem Wohnsitz in Österreich.

Direkte Linienflüge aus Indien nach Österreich gibt es derzeit nicht. Allerdings will man auch Privat- und Charterflüge verbieten sowie Ausweichflüge zur Umgehung der Landeverbote in anderen EU-Ländern verhindern.