Ab 10. Mai soll jeder Niederösterreicher Impftermin haben

Das Land Niederösterreich hat soeben bekannt gegeben, dass ab 3. Mai die Gruppe 50+, ab 5. Mai die Gruppe 40+, ab 7. Mai die Gruppe 30+ u. ab 10. Mai die Gruppe 16+ für Impftermine freigeschaltet werden.

Die Gruppe 16+ könnte sogar schon ab 7. Mai freigeschaltet werden. Das komme aber laut Informationen des Landes darauf an, wie viele vorher schon einen Termin gebucht haben.

Befreiungsschlag

„Der Impfstoff kommt jetzt in Massen“, sagte Stephan Pernkopf (ÖVP), Landeshauptfrau-Stellvertreter bei einer Pressekonferenz.



„Für uns ist das ein Befreiungsschlag in der Pandemiebekämpfung“, so Patientenanwalt Gerald Bachinger.