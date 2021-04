Deutschland plant bilateralen Vertrag über Sputnik-V-Ankauf

Deutschland will offenbar einen bilateralen Vertrag für den Ankauf des russischen Impfstoffes Sputnik V aushandeln. In der Sitzung der EU-Gesundheitsminister habe die EU-Kommission am Mittwoch erklärt, keinen Vorvertrag zu Sputnik V wie mit den anderen Impfstoffanbietern schließen zu wollen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Teilnehmerkreisen. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn habe bei dem Treffen aber angekündigt, dass Deutschland nun bilateral einen Vertrag verhandeln werde.