Astra Zeneca: EMA empfiehlt keine Altersbeschränkung

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA sieht einen möglichen direkten Zusammenhang - "strong association" - zwischen sehr seltenen Formen ungewöhnlicher Thrombosen und dem Impfstoff von Astra Zeneca (Vakzevria), empfiehlt den Impfstoff aber weiterhin uneingeschränkt so wie bisher für alle Altersgruppen ab 16 Jahren. Der Nutzen sei viel größer als das Risiko, an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung zu sterben. Das gab die Chefin der Europäischen Arzneimittelagentur, Emer Cooke, Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz in Amsterdam bekannt. Diese ungewöhnlichen Thrombosen sollten aber als sehr seltene Nebenwirkungen aufgelistet werden.

"Covid-19 ist eine sehr schwere Erkrankung", sagte Cooke, "die jeden Tag tausende Todesfälle innerhalb der EU verursacht. Der Impfstoff ist hocheffektiv, verhindert schwere Erkrankungen und Spitalsaufenthalte und rettetn Leben.

Es müssten aber alle Impfstoffe genützt werden, um diese Erkrankungen zu verhindern.

Auch wenn diese Thrombosen bisher vor allem bei Frauen im Alter von unter 60 Jahren binnen zwei Wochen nach der Impfung aufgetreten sind: Die EMA betonte, dass bisher keine spezifischen Risikofaktoren, also zum Beispiel durch das Alter, das Geschlecht oder die Krankheitsgeschichte, festgestellt werden konnten.

Der EMA wurden insgesamt 62 Fälle der seltenen Hirnvenenthrombosen gemeldet (aus der EU und Großbritannien) und zusätzlich 24 Fälle von seltenen Thromboseformen im Bauchraum, 18 dieser Fälle verliefen tödlich. Insgesamt wurden 25 Millionen Menschen mit dem Vakzin geimpft.

In Großbritannien hingegen soll für unter 30-Jährige ein anderer Impfstoff eingesetzt werden, falls ein solcher vorhanden ist, gab die britische Arzneimittelbehörde ebenfalls Mittwochnachmittag bekannt.

Darauf angesprochen sagte Cooke, dass in England derzeit bereits viel mehr junge Menschen geimpft werden als in der EU. "Wir werden das sicher in unseren weiteren Untersuchungen berücksichtigen."

Bei den anderen Impfstoffen gibt es bisher folgende Zahlen an Gehirnvenenthrombosen:

3 Fälle weltweit (4,5 Millionen Geimpfte) bei Johnson & Johnson, Biontech-Pfizer 35 Fälle weltweit (54 Millionen Impfungen in der EU) und bei Moderna 5 Fälle (vier Millionen Impfungen weltweit). Diese sei nicht höher als die zu erwartende ganz normale Häufigkeit.

An der Pressekonferenz nahmen neben Emer Cooke auch Sabine Straus, Vorsitzende des Sicherheitskomitees der EMA (PRAC), und Peter Arlett, Chef der Datenanalyse-Abteilung, teil.

Eingeschränkter Einsatz in einigen Ländern

Bisher wurde stets von der EMA betont, ein kausaler Zusammenhang zwischen den seltenen Hirnvenenthrombosen und der Impfung mit Astra Zeneca könne nicht endgültig bestätigt werden, sei aber möglich. Allerdings sagte der Chef der EU-Impfabteilung, Marco Cavaleri, Dienstag in einem Zeitungsinterview, es sei "klar", dass es einen "Zusammenhang" gebe. Er betonte allerdings auch, dass der Nutzen des Impfstoffes die Risiken klar überwiege.

Mehrere Länder, darunter Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Kanada, haben den Einsatz von Astra Zeneca bereits eingeschränkt. Dänemark setzte die Verwendung vollständig aus. In Österreich hatte das Nationale Impfgremium vergangene Woche die Weiterführung des Impfprogramms mit Astra Zeneca empfohlen, auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich bisher dafür ausgesprochen.

EMA-Chefin Emer Cooke betonte bei der Pressekonferenz auch, dass solche nationalen Entscheidung immer auf die aktuelle Situation der Pandemie in dem jeweiligen Land Rücksicht nehmen müssen. Die Auslastung der Spitäler beispielsweise oder die jeweilige Verfügbarkeit von Impfstoffen in dem Land spielen dabei zum Beispiel eine Rolle, gab sie zu denken.

Bis Ende der vergangenen Woche wurden vom Astra-Zeneca-Impfstoff 607.200 Dosen nach Österreich geliefert (Biontech/Pfizer: 1.229.085; Moderna: 196.800).

EU-Gesundheitsminister tagen am Abend

Heute, Mittwochabend, werden noch die EU-Gesundheitsminister in einer außerordentlichen Videokonferenz über die möglichen Risiken im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Astra Zeneca beraten. Das virtuelle Treffen startet um 18 Uhr.

Ebenfalls am Abend wird auch das Nationale Impfgremium die Lage neu beraten und bewerten.

Auch die britische Arzneimittelbehörde und weitere Experten wollen noch am Mittwoch das Ergebnis einer eigenen Prüfung von seltenen Blutgerinnseln nach Impfungen mit dem Präparat von Astra Zeneca vorlegen.

Aus Österreich gibt es laut Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen bisher zwei bestätigte und drei Verdachtsfälle von Sinusvenenthrombosen "im zeitlichen Zusammenhang nach einer Impfung mit Astra Zeneca".