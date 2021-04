Blutgerinnsel durch Impfung? Vor Entscheidung der EU-Arzneiagentur

Jene Thrombosen traten zwar bislang überwiegend bei jüngeren Frauen auf, ob dabei tatsächlich ein Zusammenhang besteht oder es sich um einen Zufall handelt, ist unklar. Denn junge Frauen (Gesundheitspersonal, Pädagoginnen) wurden bisher auch recht häufig geimpft. Aus dem Alter, dem Geschlecht oder der Krankheitsgeschichte ließen sich noch keine spezifischen Risikofaktoren ableiten.

Warum haben kürzlich Epidemiologen vor solchen Altersbeschränkungen sogar gewarnt?

„Wenn die geänderte Altersempfehlung für den Impfstoff von Astrazeneca zu einer weiteren Verzögerung der Impfkampagne führt, wird der Schaden dieser geänderten Empfehlung deutlich überwiegen“, heißt es in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der von mehreren Forschern des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen unterschrieben ist. „In der jetzigen Situation ist es sehr kritisch, einseitige Entscheidungen zu treffen, die nur auf mögliche seltene Nebenwirkungen fokussieren, auch wenn diese Schicksale tragisch sind und man sie vermeiden möchte“, heißt es weiter. Die Unterzeichner fordern „ein systematisches Abwägen des Schadens, der sich aus der möglichen seltenen Nebenwirkung ergeben kann, gegenüber dem Schaden, der sich durch eine Verzögerung der Impfkampagne ergeben wird.“

Aber gilt das auch für jüngere Frauen?

Hier gehen die Meinungen der Expertinnen und Experten auseinander. Bernd Salzberger, Leiter der Infektiologie am Uni-Klinikum Regensburg, schreibt in einer Stellungnahme an das deutsche Sciencemediacenter: "Bei Frauen ist ein komplizierter Verlauf einer Covid-19-Erkrankung von vornherein seltener; bei jüngeren Frauen so selten, dass die Chance der Vermeidung eines tödlichen Verlaufs durch die Impfung bei Frauen ohne Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) in der gleichen Größenordnung wie das Risiko dieser seltenen Nebenwirkung liegt.“