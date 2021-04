Hausärztin: "Ich bin zuversichtlich, dass es bald leichter wird"

Deshalb sei sie positiv gestimmt: „Natürlich sehe ich die Probleme bei der Versorgung mit Impfstoffen, dass auch viele Menschen mit Risikofaktoren schon sehr lange auf einen Termin warten müssen. Ich sehe aber auch, dass sich alle Verantwortlichen bemühen, die vorhandenen Dosen rasch gerecht zu verteilen und dass bald mehr Impfstoffe erwartet werden.“ Und es habe ja auch noch nie eine so gewaltige Impfaktion gegeben. „Trotz aller Negativmeldungen: Es tut sich sehr viel Gutes, das geht oft unter. Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass wir Ostern 2021 schon vier Impfstoffe in der EU haben werden.“

Natürlich werde jetzt „nicht gleich auf einen Schlag alles besser werden – aber ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Lebenssituation bald leichter wird“. Zahlreiche Menschen haben bereits eine Infektion durchgemacht, dazu kommt die steigende Zahl an Geimpften. „Es baut sich also eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung auf, das bremst die Ausbreitung des Virus. Natürlich wird es versuchen, sich durch Mutationen seine leichte Übertragbarkeit zu erhalten – aber darauf kann man, so wie bei der Grippe, mit angepassten Impfstoffen reagieren.“