Was der russische Impfstoff Sputnik V wirklich kann

„Wahrscheinlich schon nächste Woche“ könnte Österreich laut Kanzler Sebastian Kurz eine Million Dosen des russischen Impfstoffes Sputnik V bestellen. 300.000 sollen im April kommen. Die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA wird aber frühestens im Juni erwartet.

Was weiß man über Sputnik V?

Laut einer im Journal The Lancet veröffentlichten Studie beträgt die Wirksamkeit 91,6 % – in der Gruppe der Geimpften traten 91,6 % weniger Erkrankungen auf als in der Kontrollgruppe. Das ist höher als bei den Vektorimpfstoffen von Astra Zeneca (76 %) und Johnson & Johnson (67 % mit nur einer Dosis). Die Unterschiede betreffen im Wesentlichen leichtere und mittelschwere Erkrankungen.

Wie erklärt sich die höhere Wirksamkeit?

Bei Vektorimpfstoffen transportieren harmlose Trägerviren (Vektoren) das Gen für das Oberflächenprotein des Coronavirus in Zellen. Diese produzieren es dann, das Immunsystem bildet Abwehrstoffe. Sputnik V verwendet im Gegensatz zu Astra Zeneca zwei unterschiedliche Vektorviren – „man geht davon aus, dass das die Wirksamkeit erhöht“, sagt der Virologe Norbert Nowotny von der VetMed Uni Wien.

Gibt es auch Bedenken?

45 von 16.427 Geimpften zeigten nach der Impfung schwere Nebenwirkungen, 23 in der Placebo-Gruppe (5.435 Probanden) – in keinem Fall soll es einen Zusammenhang mit der Impfung geben. Detailliertere Daten über diese Symptome sind aber noch nicht veröffentlicht. „Das größte Problem ist, dass keine Sicherheitsdaten publiziert sind“, sagt der Infektiologe Herwig Kollaritsch. „Grundsätzlich ist es aber eine sichere Technologie, die sehr gut untersucht ist.“ Laut Gesundheitsministerium wurden „erste Daten zu Qualität und Wirksamkeit“ bereits übermittelt, die AGES prüft sie. Die „wesentlichen Qualitätsdaten“ seien aber noch nicht vorhanden. „Russland hat eine lange Tradition in der Herstellung guter Impfstoffe“, sagt Nowotny. Trotzdem zeigt das Beispiel von Astra Zeneca, dass trotz genauer Prüfung Nebenwirkungen auftreten können, die so selten sind, dass sie in den Studien nicht auffallen. „Hier sehe ich ohne EU-Zulassung ein Haftungsproblem – aber ich verstehe die Intention, den Impfstoffmangel zu lindern.“ Der Impfreferent der Österreichischen Ärztekammer, Rudolf Schmitzberger, tritt dafür ein, die Entscheidung der EMA abzuwarten: „Nationalismus ist hier nicht zielführend.“