Milliardenverluste: Was uns das langsamere Impftempo kostet

Diese Werte errechneten die Ökonomen in zwei Schritten: Zunächst legten sie fest, wie lange es dauern werde, bis in Österreich so viele Menschen zumindest eine erste Dosis erhalten haben, wie in Großbritannien, Israel oder den USA bis zum Stichtag 28. März. Das Ergebnis: „Selbst wenn es genügend Impfstoff gäbe, würde es noch Wochen dauern, bis Österreich auf dem jetzigen Stand der USA, des Vereinigten Königreichs oder von Israel ist“, sagt Agenda Austria-Ökonomin Heike Lehner.

Konkret wird Österreich mindestens drei Wochen brauchen, um den Stand der USA zu diesem Datum zu erreichen, für jenen von Großbritannien mindestens fünf Wochen, für Israel mindestens sieben Wochen. Führt man die Rechnung mit weniger optimistischen Wachstumsraten beim Impfen durch, sogar noch länger.