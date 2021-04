Impfungen: Wann und warum Österreich in der EU zurückfällt

Prognose: Österreich fällt zurück

Als Grundlage für die Verhandlungen in der EU dient ein internes Dokument und das birgt keine guten Nachrichten. Österreich dürfte gegen Ende des zweiten Quartals innerhalb der EU beim Impffortschritt zurückfallen. Demnach würden in Österreich Ende Juni 50,92 Prozent der Bevölkerung gegen Corona geimpft sein. 21 EU-Staaten hätten dann in Sachen Impffortschritt die Nase vorn.

Grund für den Rückstand: Österreich hat sein Kontingent des Impfstoffs von Johnson & Johnson, das ab Mitte April geliefert werden soll, nicht ausgeschöpft. Hinzu kommen die bekannten Lieferschwierigkeiten bei Astra Zeneca.