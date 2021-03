EU-Gipfel: Ringen um Ausweg aus der Impfkrise und ein Stargast

Die dritte Welle der Corona-Pandemie rollt – und alle 27 europäischen Staats- und Regierungschefs haben in ihren Ländern dasselbe Problem: Es gibt zu wenig Impfstoff. Das sorgte am Donnerstag auch beim EU-Video-Gipfel erneut für Spannungen. Sogar bisherige Tabus wie Exportverbote für Impfstoffe beginnen zu bröckeln.

So forderte Bundeskanzler Kurz vor Beginn des Treffens trotz des Widerstandes aus Deutschland erneut eine „Korrektur“ bei der Impfstoffverteilung in Europa: „Es ist ein Problem für die EU, wenn manche Länder dreimal so viel Impfstoffe bekommen wie andere“, sagte Kurz. „Wenn es hier keine Lösung gibt, könnte es einen Schaden für die EU auslösen könnte, wie wir es schon lange nicht erlebt haben.“

Tatsächlich gibt es nun zehn Millionen zusätzlicher Impfdosen zu verteilen. Ein Drittel davon könnten die schlecht versorgten Länder Bulgarien, Lettland, Kroatien, Tschechien und die Slowakei erhalten.

Auch Österreich hatte sich zusätzliche Dosen erhofft. Kanzler Kurz hatte sogar mit möglichen 400.000 Dosen mehr gerechnet – wogegen sich vor allem Deutschland stemmt.