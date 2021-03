Trotz aktualisierter Daten: Astra Zeneca bleibt hoch wirksam

Am kommenden Wochenende werden in den beiden oststeirischen Gemeinden Feistritztal und Hartl zusätzliche kostenlose Antigen-Tests direkt in den Gemeinden angeboten. Anlass sind vergleichsweise hohe Corona-Infektionszahlen. Insgesamt ist im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld die Sieben-Tages-Inzidenz von 17. bis 23. März auf 316,8 gestiegen, hieß es in der Aussendung der Kommunikation Land Steiermark. Wo die Teststraßen in den beiden Gemeinden sein werden, wird noch bekannt gegeben.

Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer appellierte an die Bevölkerung: "Eine große Anzahl der Ansteckungen in unserem Bezirk ist auf den privaten Bereich zurückzuführen. Aufgrund der besorgniserregenden Entwicklung ersuche ich die Bevölkerung, insbesondere auch rund um Ostern, auf private Treffen zu verzichten und die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen strikt einzuhalten. Es liegt nun an jeder und jedem Einzelnen von uns, ob es gelingt, die Zahl der Neuinfektionen wieder zu verringern und damit weitere, drastischere Maßnahmen wie etwa Ausfahrtskontrollen sowie weitere Sperren und Schließungen in unserem Bezirk zu verhindern."