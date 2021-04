Spitäler überlastet: Warum dennoch kein bundesweiter Lockdown geplant ist

Tiroler Intensivmediziner warnt

Von einer einhelligen Expertenmeinung kann aber nicht die Rede sein. Walter Hasibeder, Leiter der Intensivmedizin in Zams in Tirol, meinte etwa am Wochenbeginn gegenüber Ö1, dass über einen österreichweiten Lockdown nachgedacht werden müsse: "Es ist nur eine Frage der Zeit."

Die Situation auf den Intensivstationen sei in den vergangenen Wochen in Tirol stabil gewesen. Das ändere sich jetzt bei den Hospitalisierungen: "Ich denke, das geht jetzt sehr rasch exponentiell nach oben", meinte Hasibeder. Weitere unberechenbare Konstante: In Tirol ist die spezielle neue Mutation der britischen Variante (E484K-Zusatz) auf dem Vormarsch.