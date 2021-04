Den Oster-Lockdown gibt es von XXL bis small

Erweiterung möglich

Diese Maskenpflicht bleibt bis mindestens 11. April aufrecht – so lange dauert laut Verordnung auch der Wiener Lockdown. Eine Erweiterung ist nicht ausgeschlossen: Sollte es dazu kommen, dass Menschen auf andere Plätze etwa vom Stephansplatz auf den benachbarten Graben ausweichen, könnte auch dort die Maskenpflicht verhängt werden, warnt Ludwig.

Schilder an den Plätzen weisen auf die Tragepflicht hin, die Polizei wird – gemeinsam mit dem Büro für Sofortmaßnahmen des Magistrats – in Schwerpunktkontrollen vor Ort sein. Wer sich nicht an die Regelung hält, soll zunächst mit Gesprächen überzeugt werden. Hilft auch das nichts, kann die Polizei ein Organmandat ausstellen. Ludwig rechnet jedoch nicht mit vielen Verstößen: „Das Tragen von Masken funktioniert bereits seit Längerem auf

20 Wiener Märkten, die Besucher dort sind sehr diszipliniert“, betont der Stadtchef gegenüber dem KURIER. Er sei überzeugt, dass Masken auch im Freien nützen: „Durch das Auftreten der britischen Virus-Mutation hat sich die Lage geändert. Wenn Menschen eng beisammen sind, sorgt sie auch im Freien leichter für Infektionen.“ Zusätzlich geht es wohl auch um die symbolische Wirkung: Der Bevölkerung soll signalisiert werden, wie ernst die Lage ist. „Inzwischen erkranken auch viele junge Menschen sehr schwer“, appelliert Ludwig an die Wiener: „Reduzieren wir unsere physischen Kontakte auf ein absolutes Minimum.“ Hinausgehen, um frische Luft zu schnappen, sei in Ordnung, „aber bitte keine Treffen“. Ludwig will auch das Krankenanstaltengesetz ändern: Das soll helfen, mehr Plätze in Spitälern durch flexibleren Einsatz des Personals zu schaffen.