Drei Zonen mit verschiedenen Regeln: Was über Ostern erlaubt ist

Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol

Allstagsfrage 9: Katrin lebt mit ihrem Mann Peter und der erwachsenen Tochter im obersteirischen Leoben. Darf ihr Bruder mit seinen drei Kindern am Ostersonntag bei Katrin und ihrer Familie frühstücken?

Ja. In den Bundesländern Steiermark, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich und Tirol gelten die bisher bekannten Regelungen weiterhin. Es dürfen einander tagsüber demnach zwei Haushalte treffen, wenn nicht mehr als vier Erwachsene und sechs minderjährige Kinder dabei sind. In diesen Bundesländern gelten die strikteren Ausgangsregelungen tagsüber nicht, erst von 20 bis 6 Uhr früh greifen die Ausgangsbeschränkungen. Dann sind nur Besuche engster Bezugspersonen gestattet, etwa des Lebensgefährten, der nicht an derselben Adresse gemeldet ist.

Alltagsfrage 10: Darf die steirische Familie Freunde in Niederösterreich besuchen?

Theoretisch gibt es für Steirer tagsüber keine Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit. Aber: In Niederösterreich gelten die schärferen Lockdown-Regeln. Soll heißen, eine Familie darf nach derzeitigem Stand keine andere besuchen.

Alltagsfrage 11: Darf Katrins 19-jährige Tochter von Leoben zu ihrem Freund nach Wiener Neustadt fahren?

Ja, denn er gilt als enge Bezugsperson für die junge Frau. Wenn sie nach dem Besuch aber wieder heim nach Leoben fährt, braucht sie einen negativen Corona-Test. Das ist zum Verlassen der Statutarstadt derzeit nötig.

Alltagsfrage 12: Dürfen sich die beiden Abendessen beim Lieblingslokal bestellen und dieses selbst abholen?

Das war in den Lockdowns im November und Jänner erlaubt. Diese Regelung dürfte auch im Ost(er)-Erlass auftauchen.

Vorarlberg

Alltagsfrage 13: Darf ein Tiroler nach Vorarlberg fahren, um ins Restaurant zu gehen?

Ja, seit 15. März gibt es in Vorarlberg wieder etwas mehr an Möglichkeiten. Die Gastronomie ist offen, die Sperrstunde liegt jedoch bei 19 Uhr. Die Gäste müssen ihre Namen bekannt geben und dürfen nur mit einem aktuellen, negativen Corona-Test ins Lokal. Am Tisch dürfen maximal vier Erwachsene aus zwei Haushalten Platz nehmen. Abseits des Sitzplatzes etwa beim Gang zum WC gilt die FFP2-Maskenpflicht.

Alltagsfrage 14: Darf man in Hohenems ins Kino gehen?

Ja, im Westen Österreichs sind sogenannte Indoor-Veranstaltungen wieder erlaubt, dazu zählt auch das Filmschauen in einem Kino. Allerdings gelten strenge Zugangsregeln: Bis zu 100 Besucher dürfen in mit Sesseln bestückte Veranstaltungssäle, jeder mit negativem Test, FFP2-Maske und Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Gästen. Jeder Sitzplatz muss gekennzeichnet und dem Gast namentlich zuordenbar sein.