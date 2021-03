Ostösterreich: Die sechs wichtigsten Punkte zum Lockdown

Schulen: Keine Präsenz nach Ostern

Bei einem der politisch umstrittensten Themen, der Öffnung der Schulen, gibt es nach Ostern vorerst eine deutliche Verschärfung: Die Ferien werden zwar nicht verlängert, doch es findet bis zum 9. April auch kein Präsenzunterricht in den Schulen statt, sprich: Es gilt Distance Learning – auch für Volksschulkinder.

Bei der Pressekonferenz Mittwochabend kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober zudem an, dass man am Beginn des Schulalltags nach der Distanz-Woche ein Screening mit PCR-Tests, also dem „Gold Standard“ bei der Covid-Testung, vornehmen will.

Wie genau dies passieren soll, das ließ Anschober offen. Die Auswertung von PCR-Tests dauert in der Regel Stunden. Bis zuletzt wurden Volksschüler ja zweimal wöchentlich getestet – allerdings mit Antigen-Tests, also Schnelltests.