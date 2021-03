Einkaufen bald nur noch mit negativem Test

Was Gesundheitsminister Rudolf Anschober gemeinsam mit den drei Länderchefs am Mittwochabend verkündet hat, klingt für Handelsverbandschef Rainer Will nach einem „Albtraum“. Eine Osterruhe in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland von 1. bis 6. April. Neben Friseuren und Masseuren müssen auch die Geschäfte geschlossen bleiben.

Der Handelsverband hat schon hochgerechnet, was das für seine Händler bedeutet: „Einen Umsatzentfall von rund einer halben Milliarde Euro“, sagt Will. Schließlich seien rund 10.000 Geschäfte in drei Bundesländern erneut von den behördlichen Schließungen betroffen.

Für viele kam der Lockdown überraschend, hatten Regierungsmitglieder doch erst Anfang der Woche betont, dass der Handel nicht der Treiber des Infektionsgeschehens ist. Zumindest konnte aus Sicht der Händler schlimmeres verhindert werden. Im Gespräch war schließlich auch ein erneuter Lockdown in Ostösterreich für zwei oder gar drei Wochen.

Zugangstests kommen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Mittwochabend bestätigt, was viele Händler schon befürchtet hatten. Es sind Zugangstests für Handelsgeschäfte geplant. Dafür bedarf es einer Novellierung des Covid-Gesetzes. Der Weg dafür soll heute, Donnerstag, im Nationalrat bzw. am kommenden Dienstag im Bundesrat freigegeben werden. Laut Minister Anschober sollen die Tests ab 7. April finalisiert werden.