Epidemiologin für kurzen harten Lockdown

Das Netzwerk Elementare Bildung in Österreich (NeBÖ) fordert eine Einschränkung des Kindergartenbetriebs in Regionen mit besonders vielen Corona-Infektionen. "Wenn Schulen ab einer Inzidenz von 400 zusperren, muss es analog dazu auch in der Bildungsinstitution Kindergarten Einschränkungen geben", so Sprecherin Natascha Taslimi zur APA. Außerdem sollten Kindergärten flächendeckend mit Antigenschnelltests ausgestattet werden und auch Kinder sollten sich regelmäßig testen.

"Man kann in einer Pandemie nicht so tun, als ob es in den Kindergärten kein Infektionsgeschehen gäbe", kritisiert Taslimi. Wie an den Schulen solle es deshalb in Regionen mit hohen Infektionszahlen automatisch verkürzte Öffnungszeiten geben und Betreuung nur für jene Kinder angeboten werden, die diese unbedingt brauchen. Teilzeitkräfte sollten dann auch ihre Kinder nicht ganztägig in den Kindergarten bringen können. Die Regeln für einen solchen "Notbetrieb" dürften dabei nicht von den Ländern bestimmt werden, sondern müssten österreichweit einheitlich sein.

Außerdem wiederholt die NeBÖ-Sprecherin ihre Forderung, dass auch Kindergärten wie die Schulen flächendeckend mit anterio-nasalen Antikörperschnelltests ausgestattet werden sollen. Die wöchentlich vorgeschriebenen Berufsgruppentests seien praxisfern organisiert, hier brauche es zusätzliche Sicherheit durch Schnelltests, die vor Arbeitsantritt vor Ort gemacht werden können.