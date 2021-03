Wiener Spitäler: "Haben zu viele Kranke zeitgleich"

Danach erläutert der Arzt, warum er sein Notfallbett nicht für einen 70-jährigen Diabetiker "opfern" konnte, da er sonst keine Möglichkeit mehr hätte, eine jüngere, nicht vorerkrankte Person auf der ICU zu versorgen. Dann gibt der Mediziner offen zu, dass er den Patienten und dessen Tochter mit den Worten "wir tun alles für Sie" angelogen habe. Schließlich habe er dem Mann ein Bett auf der ICU "verwehrt".

Am frühen Morgen wird das Notfallbett dann doch benötigt. Ein 57-Jähriger muss deshalb abgewiesen und in ein anderes Spital gebracht werden. "Das ist der Bericht aus einem einzigen Spital. (...) Ich will mir gar nicht ausmalen, was in einigen anderen Spitälern los war", schreibt der Arzt abschließend.

Die Gesundheitsverbund-Sprecherin sagte über diese Schilderungen zur APA: "Wir sind jetzt in der Situation, dass es in unseren Kliniken zu solchen Situationen kommen kann. Sie sind aber noch nicht an der Tagesordnung." Sie fügte auch hinzu: "Wir sind nicht weit entfernt davon, dass es zur Tagesordnung wird. Wir setzen aber alles daran, dass das nicht der Fall sein wird." Der 70-jährige Mann hätte schließlich statt eines Intensivbettes ein intensivmedizinisches Überwachungsbett bekommen. "Es gibt einen leichten Unterschied bei den Betten, aber es sind intensivmedizinische Behandlungen."

In der Bundeshauptstadt gibt es einen achtstufigen Covid-Stufenplan, nach dem die Bettenbelegung in den Spitälern vorgenommen wird. Dabei wird die Planung der Spitalskapazitäten mit dem laufenden Monitoring der Auslastung der Covid-Versorgungsbereiche kombiniert. "Im Moment befinden wir uns auf Stufe sechs mit 230 intensivmedizinischen Betten", so die Sprecherin. Darin enthalten sind 90 Betten, die mit High-Flow-Oxygen-Geräten ausgestattet sind. Damit ist eine spezielle Sauerstoff-Therapie bei Corona-Patientinnen und -Patienten möglich. Diese speziellen Betten sind im Moment aber nicht voll belegt, so die Gesundheitsverbund-Sprecherin, da die klassischen Intensivbetten derzeit stärker benötigt würden.