Die „Osterruhe“ könnte Teil der Karwoche stilllegen

Doch nun sind Karwoche und Ostern für die Kirchen alles andere als eine ruhige Zeit: Die Liturgien des Gründonnerstags und Karfreitags, die Speisensegnungen („Fleischweihe“) am Karsamstag, die Osternachtsfeiern sowie die Hochämter am Ostersonntag sind stets gut besucht. Nachdem das kirchliche Ostern 2020 nicht stattfand wie gewohnt, da es mitten in den ersten Lockdown fiel es gab keine öffentlichen liturgischen Feiern hoffen Kirchenvertreter wie Gläubige heuer auf Präsenzgottesdienste, wenn auch in der nun schon gewohnten Normalität mit Abstandhalten und FFP2-Maskentragen.

Unter diesen Bedingungen sollen die diversen Feierlichkeiten – eventuell sogar Prozessionen – stattfinden können.