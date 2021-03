Bringt der Osterhase ein Stück Normalität?

Kreative Kirche

Fix ist auch, dass die Kirchen, um den Gläubigen Feierlichkeiten in der Karwoche und zur Fastenzeit zu ermöglichen, neue Wege beschreiten. Die Stadtpastorale versandte zum Beginn der Fastenzeit rund 200 Päckchen mit Asche, damit die Leute zu Hause am Aschermittwoch den Ascheritus vollziehen konnten.

Doch wie werden heuer, beim zweiten Osterfest im Schatten von Corona, die Osterfeierlichkeiten ablaufen? „In den Klagenfurter Dom passen normalerweise 500 Gläubige, momentan sind 100 erlaubt. Wir überlegen, die Feierlichkeiten zu verdoppeln oder zu verdreifachen, oder ins Freie zu verlegen“, erzählt Binder. Fix eingeplant sind von Gründonnerstag bis Ostersonntag Live-Streams der Messen aus dem Dom.

Gerade in Kärnten kommt dem Ostersamstag eine zentrale Rolle zu: Dem Tag der Speisenweihe (mancherorts auch am Ostersonntag, Anm.). Mit Weihkörben mit Brot, Eiern, Butter, Salz und Osterschinken strömen die Menschen in die Messe. Nach dem Segen werden die Köstlichkeiten bei der Osterjause im Kreise der Familie verspeist. „Den besonderen Stellenwert der Speisensegnung haben wir letztes Jahr bemerkt. Die Leute haben sich das Weihwasser für die Segnung in der Kirche abgeholt, zu Hause per Livestream die Messe verfolgt und ihre Speisen selbst gesegnet“, erzählt Binder. Rund 150 Speisensegnungen gibt es normalerweise in der Landeshauptstadt.