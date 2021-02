Öffnungsschritte: Die Auferstehung vor Ostern rückt näher

Viele Forscher sehen die Öffnung skeptisch, aber nicht alle: Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien will Sportvereine für Kinder und Jugendliche so rasch wie möglich öffnen. Und zwar nicht nur im Freien, sondern auch in Hallen. Die Sportverbände wird es freuen: Bei ihnen ist das Unverständnis, dass Hallen- und Mannschaftssport verboten sind, groß. Für heute, Freitag, haben hunderte Fußballvereine Proteste angemeldet.

In einem sind sich – fast – alle Befürworter der Öffnung einig: Es brauche ausgeklügelte Sicherheitskonzepte – von der Maskenpflicht bis zu Tests als Eintrittsvoraussetzung etwa in der Gastro.

Anders sieht das nur die FPÖ: Sie will nicht nur aufsperren, „solange es noch etwas gibt, das aufzusperren ist“, sagt FPÖ-Klubchef Herbert Kickl. Die Blauen sind zudem gegen „Masken-, Impf- und Testzwang“.