Corona: Wieder kein Ostern wie sonst

Platzkarten

Doch auch mit weniger Beteiligten wird es schwierig, die Masse auf Abstand zu halten. Deshalb überlegen Pfarren bereits wie zu Weihnachten ein Anmeldesystem mit Platzkarten. Andere versuchen, mehrere Termine für die Palmweihe oder Speisensegnung anzubieten. Spätestens bei der Osternachtsfeier am Abend des Karsamstags klappt aber auch diese Alternative nicht mehr: Auferstehung kann nur einmal gefeiert werden.

Letztlich dürfte heuer zweigleisig gefahren werden. Die kreativen Ideen der Kirche aus der Lockdown-Karwoche werden wieder aufgenommen. So sind auch heuer (Bischofs-)Messen per Livestream geplant. Geweihte Öl- oder Palmzweige werden wohl erneut in vielen Kirchen bereitgestellt, eventuell auch Weihwasser in kleinen Fläschchen für Do-it-yourself-Segnungen. Das kam schon im Vorjahr sehr gut an.