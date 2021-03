Ab Ostern leuchtet eine Himmelsleiter am Wiener Stephansdom

In Kirchentagen heißt das: Die Leiter soll in der "Nacht der Nächte" erleuchten. Nämlich in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag. An Ostern feiern Christen bekannterweise die Auferstehung Christi. Der Samstag davor heißt Karsamstag. Der Karsamstag, an dem Jesus noch nicht auferstanden ist, gilt im Kirchenjahr als der Gedächtnistag der Grabesruhe.

Erleuchtung in der Osternacht

Die Leiter soll vor dem Beginn der Osternachtfeier im Stephansdom (21 Uhr) zum ersten Mal erleuchtet werden. Erstrahlen wird sie dann die Wiener Nächte bis 31. Mai 2021.