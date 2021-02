Fastenzeit: Pullover von Erwin Wurm im Steffl

Der in Bruck an der Mur geborene Künstler ist für seine ungewöhnlichen und großen Skulpturen bekannt. Er studierte an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien und an der Akademie der bildenden Künste in Österreich.

Wurm verwendet für seine Skulpturen Alltagsgegenstände wie Nägel und Schrauben. Ende der 1980er Jahre arbeitete er an seinen One Minute Sculptures, die Personen mit Alltagsgegenständen in seltsamen und fast unnatürlichen Posen zeigen.